Американский бизнес готов инвестировать в украинскую оборону

Об этом сообщил президент Американско-Украинского Делового Совета Морган Вильямс во время конференции в Вашингтоне относительно взаимодействия стран в области военной индустрии.

Сотрудничество между странами в области безопасности и обороны сейчас сосредотачивается, главным образом, на поставках средств для наземных операций, для действий сухопутных войск. В связи с этим, он упомянул о поставках 80-ти бронемашин Humvee в Украину. В дальнейшем ожидается большаю кооперация между оборонными ведомствами Украины и США при участии американской частной военной индустрии.

Он также привел пример передачи в Украину двух кораблей Береговой охраны США, что стало возможным благодаря прямому контракту между минобороны двух стран. Итакже выразил надежду на установление полноценного сотрудничества в Украине между правительством и бизнесом, связанным с оборонной отраслью.

Ведь, как отметил Вильямс, в нынешних условиях Украина нуждается больше в оборонительных возможностей для сдерживания российской агрессии в регионе.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Министерство обороны США испытало более 80% истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.