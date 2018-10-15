В Украине ввели особые "зеленые линии"

Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Новые государственные строительные нормы, rоторые с 1 сентября вступили в силу, устанавливают ограничения застройки в зеленых, ландшафтных и рекреационных зонах - «зеленые линии», которые будут способствовать сохранению таких территорий.

По словам Парцхаладзе, применение линий ограничения поможет сохранить наши населенные пункты от хаотичной и негармоничной застройки без зеленых зон, сделать городское пространство безопасным и комфортным для людей.

ДБН «Планировка и застройка территорий» был разработан на замену предыдущих строительных норм, регулирующих градостроительства, действовали еще с 1992 года. Отметим, что государственные строительные нормы - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", "Нафтогаз" планирует инвестировать в зеленую экономику.