В Украине сократилось производство подсолнечного масла на 14%

С начала 2018 года украинские предприятия сократили производство подсолнечного масла на 13,6% относительно предыдущего маркетингового года. Как сообщается на государственном портале, это привело к уменьшению валового сбора семян подсолнечника за этот период.
Таким образом, за этот период было сокращением производство масла подсолнечного нерафинированного на 13,6% из-за уменьшения валового сбора семян подсолнечника и, соответственно, его переработки.
Зато объемы производства соевого масла выросли на 22,7%, рапсового масла - на 22% по сравнению с прошлым маркетинговым годом.
Основных видов масложировой продукции за текущий период из Украины экспортировали на 52 млн долларов.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина отправляет за границу примерно двадцать процентов продукции и входит в ТОП-пять крупнейших экспортеров соков. Больше всего украинские покупают в Польше. Согласно последним исследованиям, среднестатистический житель Украины в год выпивает не более чем десять литров соков и нектаров, что в три раза меньше, чем пьет житель Евросоюза или же Северной Америки.