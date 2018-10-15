13:23 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине сократилось производство подсолнечного масла на 14%

С начала 2018 года украинские предприятия сократили производство подсолнечного масла на 13,6% относительно предыдущего маркетингового года. Как сообщается на государственном портале, это привело к уменьшению валового сбора семян подсолнечника за этот период.

В Украине сократилось производство подсолнечного масла на 14%

Таким образом, за этот период было сокращением производство масла подсолнечного нерафинированного на 13,6% из-за уменьшения валового сбора семян подсолнечника и, соответственно, его переработки.

Зато объемы производства соевого масла выросли на 22,7%, рапсового масла - на 22% по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

Основных видов масложировой продукции за текущий период из Украины экспортировали на 52 млн долларов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Украина отправляет за границу примерно двадцать процентов продукции и входит в ТОП-пять крупнейших экспортеров соков. Больше всего украинские покупают в Польше. Согласно последним исследованиям, среднестатистический житель Украины в год выпивает не более чем десять литров соков и нектаров, что в три раза меньше, чем пьет житель Евросоюза или же Северной Америки.


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