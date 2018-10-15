15:09 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские аграрии отказались от русской гречки

На этой неделе некоторые аграрии обратились к правительству  с целью принять меры по поводу запрета импорта гречки.

Украинские аграрии отказались от русской гречки

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

По данным Минагрополитики, потребление гречки на внутреннем рынке упало минимум в 1,5 раза только за последние два года. Ведь ранее гречка занимала важное место в рационе украинцев, но по некоторых причинах его потеряла и не может вернуть.

Одной из главных причин перехода граждан на другие продукты, прежде всего на другие крупы, является рекордное подорожание гречки в 2015-2016 годах. Тогда государственные органы обосновывали это запретом на импорт гречневой крупы из России. Гречка из России мало чем отличается от нашей. Тем более, стоит учесть, что  гречка является почти единственной культурой, себестоимость производства которой в нашей стране выше за Россию. Все остальные сельхозкультуры является дороже в 30-40%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"Украина по результатам этого маркетингового года экспортировала 830 т гречки. А это на 20% больше, чем в предыдущем сезоне.


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