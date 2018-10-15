16:02 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Томаты существенно подорожали

Температурные перепады и активный спрос привели к росту цен на томаты в Украине.

Томаты существенно подорожали

Об этом сообщают специалисты на профильном портале EastFruit.

Главной причиной является появление прохладной погоды, снижение средних температур в ночное время, а также резкие температурные перепады в течение суток. В результате этого, темпы созревания томатов в теплицах заметно снизились, что и привело к существенному сокращению выборок и, как результат - к заметному снижению предложения томатов из украинских хозяйств.

Но спрос на томаты в Украине остается достаточно высоким, причем, указанную продукцию активно закупают как местные оптовые компании, так и розничные сети, так и экспортеры. Это дает возможность фермерам повышать отпускные цены.

Добавим, что на сегодняшний день украинские хозяйства уже ведут отгрузки томатов на 15-20% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, многие из них заявляют о своем намерении на следующей неделе сделать очередные попытки повысить цены так, по словам фермеров, даже после подорожания спрос на томаты остается достаточно высоким.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине цены на крупы резко увеличились


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