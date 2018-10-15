Стало известно, сколько украинцы ежемесячно тратят в интернете

Таким образом, всего за август 2018 года было подсчитано, что клиенты банка оплатили покупки в интернете на 13 миллионов гривен. В общем, за первые полгода объем ежемесячных расходов украинцев в интернете вырос на 17%.

К примеру, в январе 2018 года картами Приватбанка украинцы купили 11 миллионов покупок на 6,4 миллиарда гривен. При этом в августе выросло как количество покупок, так и размер выплат – в последний летний месяц украинцы потратили 7,5 миллиардов гривен.

При этом средняя сумма одной покупки украинцев в интернете не изменилась и составляет 580 гривен.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", пресс-служба ПриватБанка опубликовала сообщение о поиске консалтинговых компаний для продажи ряда объектов, которые находятся на балансе банка. Приватбанк объявил конкурс в поиске компаний для продажи ряда объектов. Сегодня с утра соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой банка.