02:00 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100205669:nastya

Стало известно, сколько украинцы ежемесячно тратят в интернете

Каждый клиент Приватбанка в месяц тратит на покупки в интернете не менее 7,5 миллиардов гривен. При чем тратят средства как на украинских, так и на зарубежных сайтах. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Стало известно, сколько украинцы ежемесячно тратят в интернете

Таким образом, всего за август 2018 года было подсчитано, что клиенты банка оплатили покупки в интернете на 13 миллионов гривен. В общем, за первые полгода объем ежемесячных расходов украинцев в интернете вырос на 17%.

К примеру, в январе 2018 года картами Приватбанка украинцы купили 11 миллионов покупок на 6,4 миллиарда гривен. При этом в августе выросло как количество покупок, так и размер выплат – в последний летний месяц украинцы потратили 7,5 миллиардов гривен.

При этом средняя сумма одной покупки украинцев в интернете не изменилась и составляет 580 гривен.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", пресс-служба ПриватБанка опубликовала сообщение о поиске консалтинговых компаний для продажи ряда объектов, которые находятся на балансе банка. Приватбанк объявил конкурс в поиске компаний для продажи ряда объектов. Сегодня с утра соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой банка.


Поделиться
Читайте также:
 
Израиль намерен отказаться от дизельных и бензиновых авто В Германии ультраправые прошли в парламент Баварии В Конотопе украинских бойцов поздравили роликом с символикой "ДНР" В Украине выросло производство яиц
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив