21:59 15.10.2018 | Экономика | Новости
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Совет ЕС утвердил режим новых санкций против России

Совет Европейского союза по иностранным делам на заседании в понедельник, 15 октября, в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер.

Совет ЕС утвердил режим новых санкций против России

Они направлены на борьбу против использования и распространения химического оружия. Как сказано в коммюнике совета, Евросоюз отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся.

Вместе с тем в документе поясняется, что эти ограничительные меры направлены "против лиц и организаций, непосредственно ответственных за развитие или использование химического оружия, против тех, кто оказывает им свою финансовую, техническую или материальную поддержку, а также против тех, кто помогает или поощряет к действию эти лица и организации или тех, кто с ними связан".

Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности, - отмечается в коммюнике.

Напомним, в марте на территории Великобритании бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись действию нервно-паралитического вещества. После длительно лечения они вышли из комы и начали поправляться.

Как сообщал УРА-Информ, Британия уверена в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан с псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.


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