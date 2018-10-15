14:33 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Сегодня в столице официально стартовал отопительный сезон

Начиная с понедельника, 15 октября, в украинской столице официально должны подавать тепло в дома и госучреждения. Такое заявление ранее делал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Сегодня в столице официально стартовал отопительный сезон

Чиновник обещал, что потеплеет в квартирах киевлян в ближайшие две недели. Кроме того, в первую очередь тепло будет предоставлено в здания бюджетной сферы: детсады, больницы и образовательные учреждения.

При этом, жители столицы, которые полгода страдали без горячей воды, отопление получат последними.

На что столичные власти отвечают: тепло получат все вовремя, и вместе с ним и горячую воду.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что лучше было бы городу полностью отказаться от централизированных поставо горячей воды.  По его словам, централизованное горячее водоснабжение – это "головная боль для властей столицы".


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