Сегодня в столице официально стартовал отопительный сезон

Чиновник обещал, что потеплеет в квартирах киевлян в ближайшие две недели. Кроме того, в первую очередь тепло будет предоставлено в здания бюджетной сферы: детсады, больницы и образовательные учреждения.

При этом, жители столицы, которые полгода страдали без горячей воды, отопление получат последними.

На что столичные власти отвечают: тепло получат все вовремя, и вместе с ним и горячую воду.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что лучше было бы городу полностью отказаться от централизированных поставо горячей воды. По его словам, централизованное горячее водоснабжение – это "головная боль для властей столицы".