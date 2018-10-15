16:41 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Риски на теплосетях должны быть ликвидированы

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко поручил регионам обеспечить безаварийную работу критической инфраструктуры в зимний период.

Риски на теплосетях должны быть ликвидированы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

В сообщении сказано, что местные власти по всей стране должны обеспечить своевременную и качественную подготовку инфраструктуры к прохождению отопительного сезона. Отмечается, что работа должна быть системной, чтобы не пришлось действовать в момент подключения теплосетей, подачи давления или повышения температуры теплоносителей, как это происходит во многих случаях в зимний период.

Сообщается, что органы власти и службы в координации с местным самоуправлением должны провести все необходимые мероприятия к 30 октября. К таким, в частности, относятся: рассмотрение состояния подготовки предприятий, учреждений, организаций сферы управления к безаварийной работе в осенне-зимний период; обеспечение подготовки подчиненных предприятий к работе в осенне-зимний период, в частности, приведение в надлежащее техническое состояние жилого фонда и выполнения плановых проверок дымовых и вентиляционных каналов, плотности инженерных вводов многоэтажных домов и прочее; обеспечение неуклонного выполнения планов мероприятий по подготовке предприятий ТЭК, ЖКХ и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период; подготовка инженерной, специальной и снегоочистительной техники; усиление разъяснительной работы среди населения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", cегодня в столице официально стартовал отопительный сезон.


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