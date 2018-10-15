Переселенцы могут не получить пенсии

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Как пояснили в профильном министерстве, пересечение линии разграничения фиксирует система электронного учета Госпогранслужбы "Аркан". Однако эта система фиксирует данные не всегда правильно. А согласно закону, начисление выплат осуществляется, учитывая сроки пребывания на мирной территории.



Механизм принятия решений о приостановлении социальных выплат на основании информации, полученной от Государственной пограничной службы (базы" Аркан ") не соответствует требованиям порядка.Представители, в том числе Министерства социальной политики и Пенсионного фонда, пришли к соглашению, что информация из системы "Аркан" не является достаточным для прекращения выплат пенсий внутренне перемещенным лицам ".

Но власть обещает сделать все возможное, чтобы разобраться в ситуации, чтобы вернуть людям выплаты пенсии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", министр социальной политики пообещал пересчет пенсий в марте.