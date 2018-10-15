НБУ лишил лицензии сеть пунктов обмена валют

В компании допустили значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации.

Также, в деятельности ООО "ФК" ИКС "работники НБУ выявили ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций , в том числе осуществления операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже валюты объемом до 100 млн долларов. Отмечается, что банки могут подавать заявки на участие в аукционе до 12:30.