07:26 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ лишил лицензии сеть пунктов обмена валют

Национальный банк лишил генеральной лицензии финансовой компании "ИКС", которая владеет сетью пунктов обмена валют. Об этом  сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ лишил лицензии сеть пунктов обмена валют

В компании допустили значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, извещателем системы тревожной сигнализации.

Также, в деятельности ООО "ФК" ИКС "работники НБУ  выявили ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций , в том числе осуществления операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже валюты объемом до 100 млн долларов. Отмечается, что банки могут подавать заявки на участие в аукционе до 12:30.


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