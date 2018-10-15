12:43 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк улучшит защиту электронных банковских документов

Национальный банк Украины модернизировал правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации регулятора.

Нацбанк улучшит защиту электронных банковских документов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, были внесены изменения в  использование программно-аппаратного модуля генерации ключей. Кроме того, предусмотрено применение как носителей ключей криптографической защиты информации НБУ. Такие изменения позволят:

- оптимизировать нормы Правил организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации НБУ (в частности, в части ведения делопроизводства (учета), оборудование помещений техническими средствами охраны и т.п.);

- снизить риски информационной безопасности при управлении ключевыми данными в банках и других учреждениях в Украине, использующих средства защиты информации Национального банка.

Целью принятия изменения являются совершенствование и модернизация требований к использованию и хранению средств криптографической защиты информации Национального банка Украины банками и другими учреждениями в Украине, которые используют такие средства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", НБУ лишил лицензии сеть пунктов обмена валют.


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