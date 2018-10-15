Нацбанк на выходные установил курс на уровне 27,92 гривен за доллар

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 16 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2792,8166 грн;
100 евро - 3232,4059 грн.
При этом регулятор установил на 16 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1080.657406;
Серебро - 12.933505;
Платина - 737.772944;
Палладий - 967.202319.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2798,4519 грн;
100 евро - 3239,2081 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.