Лучше всего на экспорт идут зерно, жиры и масла

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В частности, топ-10 товаров украинского экспорта за 9 месяцев 2018 года:

подсолнечное масло ($2,7 млрд);

кукуруза ($2,3 млрд);

пшеница ($1,6 млрд);

соевые бобы ($600 млн);

ячмень ($460 млн);

семена рапса ($453 млн);

мясо птицы ($380 млн);

сахар ($150 млн);

шоколад ($119 млн);

соевое масло ($117 млн).

Главными импортерами нашей продукции являются Нидерланды с долей экспорта 15,9%, Испания – 14,1%, Италия – 14%, Польша – 14%, Германия – 9,3% и Франция – 6,8%, сообщают в министерстве.

Импорт европейских пищевых товаров в Украину также заметно увеличился за указанный период, а именно – на $230 млн и составил $1,1 млрд. Основными импортируемыми товарами стали: кукуруза, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, семян подсолнечника, табак и другие пищевые продукты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Морпорты Украины вдвое снизили экспорт.