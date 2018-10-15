Лучше всего на экспорт идут зерно, жиры и масла

Больше всего за границу продали зерна (на $4,8 млрд). Вторыми по популярности у иностранных покупателей стали украинские жиры и масла (на $3,2 млрд). Также в мире хорошо покупают украинские семена и плоды масличных растений.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
В частности, топ-10 товаров украинского экспорта за 9 месяцев 2018 года:
Главными импортерами нашей продукции являются Нидерланды с долей экспорта 15,9%, Испания – 14,1%, Италия – 14%, Польша – 14%, Германия – 9,3% и Франция – 6,8%, сообщают в министерстве.
Импорт европейских пищевых товаров в Украину также заметно увеличился за указанный период, а именно – на $230 млн и составил $1,1 млрд. Основными импортируемыми товарами стали: кукуруза, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, семян подсолнечника, табак и другие пищевые продукты.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Морпорты Украины вдвое снизили экспорт.