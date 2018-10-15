18:52 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100205729:test

Лучше всего на экспорт идут зерно, жиры и масла

Больше всего за границу продали зерна (на $4,8 млрд). Вторыми по популярности у иностранных покупателей стали украинские жиры и масла (на $3,2 млрд). Также в мире хорошо покупают украинские семена и плоды масличных растений.

Лучше всего на экспорт идут зерно, жиры и масла

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В частности,  топ-10 товаров украинского экспорта за 9 месяцев 2018 года:

  • подсолнечное масло ($2,7 млрд);
  • кукуруза ($2,3 млрд);
  • пшеница ($1,6 млрд);
  • соевые бобы ($600 млн);
  • ячмень ($460 млн);
  • семена рапса ($453 млн);
  • мясо птицы ($380 млн);
  • сахар ($150 млн);
  • шоколад ($119 млн);
  • соевое масло ($117 млн).

Главными импортерами нашей продукции являются Нидерланды с долей экспорта 15,9%, Испания – 14,1%, Италия – 14%, Польша – 14%, Германия – 9,3% и Франция – 6,8%, сообщают в министерстве.

Импорт европейских пищевых товаров в Украину также заметно увеличился за указанный период, а именно – на $230 млн и составил $1,1 млрд. Основными импортируемыми товарами стали: кукуруза, продукты для кормления животных, шоколад и продукты из какао-бобов, семян подсолнечника, табак и другие пищевые продукты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Морпорты Украины вдвое снизили экспорт.


Поделиться
Читайте также:
 
Переселенцы могут не получить пенсии Книгу жалоб и предложений отменят Венгрия и дальше будет блокировать комиссию Украина-НАТО, - Сийярто В понедельник на дорогах Украины погибли 18 человек - полиция
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив