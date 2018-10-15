22:59 15.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман уверен, что проект бюджета-2019 абсолютно реален

Проект госбюджета Украины на 2019 год сбалансирован и абсолютно реален.

Гройсман уверен, что проект бюджета-2019 абсолютно реален

В него заложены основы для экономического роста. Такое мнение в понедельник, 15 октября, на своей страничке в Facebook высказал премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом он подчеркнул, что это значит больше работы для украинцев, более высокие зарплаты и справедливые пенсии.

В то же время Гройсман отметил, что в следующем году будут продолжены все системные изменения в стране, которые были начаты ранее. В частности, это усиление безопасности и обороноспособности. Будем модернизировать военную технику и разрабатывать новые образцы, повышать зарплату военным, - подчеркнул глава правительства, добавив, что одним из приоритетов считает строительство и ремонт дорог.

Что же касается реформы медицины, то, по словам премьер-министра, происходят изменения первичного звена и переход к реформированию службы скорой помощи. Заложены также деньги на бесплатную диагностику для украинцев по направлению своего врача.

Кроме того, подчеркнул Гройсман, местная власть получит дополнительные деньги в свои бюджеты в рамках реформы децентрализации, "чтобы на местах было больше возможностей изменять инфраструктуру, реализовывать социальные проекты и изменять качество жизни людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, роект бюджета-2019 предполагает выделение на оборонный сектор почти 210 миллиардов гривен. При этом расходы на социальные вопросы составят 301,8 миллиардов гривен.


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