12:20 15.10.2018 | Экономика | Новости
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Главы МИД Евросоюза утвердят план новых санкций против России

Совет министров иностранных дел стран Европейского союза планирует утвердить план новых санкций против России.

Главы МИД Евросоюза утвердят план новых санкций против России

Санкционные меры будут связаны с применением химического оружия. Как сообщает в понедельник, 15 октября, МИД Великобритании, сегодня в Люксембурге состоится заседание глав МИД.

Предполагается, что будет подписан документ, который предусматривает санкции, предложенные Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и Солсбери.

В частности, будет ограничен въезд в страны Евросоюза, а также будут заморожены зарубежные счета "руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников.

При этом представитель британского МИДа пояснил, что ни для кого не станет неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру, - отметил он.

При этом по его словам, перед советом глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант планирует встретиться с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарить их за занимаемую жесткую позицию по химоружию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американское правительство сейчас работает над вторым раундом "жестких" санкций против России. Они будут связаны с расследованием отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как сообщает в четверг, 13 сентября, Bloomberg, пакет санкций готовится в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбы с биологическим оружием и военными действиями 1991 года, который предусматривает наказание стран, которые используют химическое оружие в нарушение международного права.


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