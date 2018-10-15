Главы МИД Евросоюза утвердят план новых санкций против России

Санкционные меры будут связаны с применением химического оружия. Как сообщает в понедельник, 15 октября, МИД Великобритании, сегодня в Люксембурге состоится заседание глав МИД.

Предполагается, что будет подписан документ, который предусматривает санкции, предложенные Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и Солсбери.

В частности, будет ограничен въезд в страны Евросоюза, а также будут заморожены зарубежные счета "руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников.

При этом представитель британского МИДа пояснил, что ни для кого не станет неожиданностью то, что Великобритания представляет списки, каким-то образом связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру, - отметил он.

При этом по его словам, перед советом глав МИД стран ЕС британский министр иностранных дел Джереми Хант планирует встретиться с коллегами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии и поблагодарить их за занимаемую жесткую позицию по химоружию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американское правительство сейчас работает над вторым раундом "жестких" санкций против России. Они будут связаны с расследованием отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Как сообщает в четверг, 13 сентября, Bloomberg, пакет санкций готовится в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбы с биологическим оружием и военными действиями 1991 года, который предусматривает наказание стран, которые используют химическое оружие в нарушение международного права.