Всемирный банк выделит 1 млрд долларов для восстановления Индонезии после землетрясений

Соответствующие средства будут использована для оказания денежной помощи 150 тысяч семей, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Она также будет направлена на финансирование программ по восстановлению важных объектов инфраструктуры – больниц, школ, мостов, дорог, объектов водоснабжения.

Кроме того, власти Индонезии могут использовать средства для оказания помощи, в том числе выплат семьям из пострадавших районов, проживающих за чертой бедности.

По предварительным оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от недавнего землетрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси составил около 531 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число жертв разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии по состоянию на утро пятницы, 12 октября, возросло до 2073 человек. При этом наибольшее количество жертв было зафиксировано в городе Палу. Тут погибли 1663 человек и большинство из них стали жертвами цунами.