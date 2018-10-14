16:16 14.10.2018 | Экономика | Новости
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Всемирный банк выделит 1 млрд долларов для восстановления Индонезии после землетрясений

Всемирный банк направит 1 млрд долларов Индонезии, пострадавшей в результате двух разрушительных землетрясений на острове Ломбок и Сулавеси. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении финансовой структуры.

Всемирный банк выделит 1 млрд долларов для восстановления Индонезии после землетрясений

Соответствующие средства будут использована для оказания денежной помощи 150 тысяч семей, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Она также будет направлена на финансирование программ по восстановлению важных объектов инфраструктуры – больниц, школ, мостов, дорог, объектов водоснабжения.

Кроме того, власти Индонезии могут использовать средства для оказания помощи, в том числе выплат семьям из пострадавших районов, проживающих за чертой бедности.

По предварительным оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от недавнего землетрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси составил около 531 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число жертв разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии по состоянию на утро пятницы, 12 октября, возросло до 2073 человек. При этом наибольшее количество жертв было зафиксировано в городе Палу. Тут погибли 1663 человек и большинство из них стали жертвами цунами.


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