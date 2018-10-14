В Украине выросло производство яиц

Отметим, что увеличение производства обеспечили птицефабрики. Зато в хозяйствах населения произошло сокращение производства яиц на 0,6%.

Кроме того, на экспорт отправили более 42 тыс. тонн. В стоимостной структуре украинского экспорта почти 50% свежих яиц в скорлупе вывозится в Объединенные Арабские Эмираты, Ираке и Катара.

Что касается яйцепродукции, то активным спросом она пользуется на рынках стран ЕС и Саудовской Аравии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина отправляет за границу примерно двадцать процентов продукции и входит в ТОП-пять крупнейших экспортеров соков. Больше всего украинские покупают в Польше. Согласно последним исследованиям, среднестатистический житель Украины в год выпивает не более чем десять литров соков и нектаров, что в три раза меньше, чем пьет житель Евросоюза или же Северной Америки.