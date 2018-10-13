04:00 13.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине появится новая соцвыплата

С 1 января 2019 года социальную помощь смогут получить родители, чьи дети тяжело больны или обладают проблемами с развитием.

В Украине появится новая соцвыплата

Об этом сообщает пресс-служба Минисоцполитики.

Родители таких кие детей смогут получать материальную помощь в размере прожиточного минимума. То есть с Нового года размер этого вида помощи составит 1497 грн, с 1 июля 2019 - 1 564 грн, а с 1 декабря 2019 - 1 638 грн.

Социальную помощь назначают родителям детей, страдающих тяжелыми перинатальными поражения нервной системы,которые имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологическими заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, инсулинозависимую форму диабета (I типа ), острые или хронические заболевания почек IV степени.Также эта помощь будет выдаваться на ребенка, который получил тяжелую травму и требует трансплантации органа,  но не получила инвалидности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", все переселенцы получат прав на социальное жилье.


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