11:15 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вступил в силу приказ Минфина о кассовых аппаратах

В пятницу, 12 октября, в Украине вступил в силу приказ Министерства финансов, предусматривающий изменения в порядке регистрации и применения кассовых аппаратов, регистрации и ведения расчетных книжек и книг учета расчетных операций, а также порядка опломбирования регистраторов расчетных операций .

В Украине вступил в силу приказ Минфина о кассовых аппаратах

 

 

Как сообщает пресс-служба финансового ведомства, до сих пор предприниматели, чтобы зарегистрировать кассовый аппарат, тратили не только деньги, но и время - в среднем пять дней, что становилось причиной простоев в работе и недополученного дохода. Новый порядок регистрации упрощает этот процесс.

В частности, новыми изменениями будет прекращена практика ежедневного вклеивания чеков. Как сообщает пресс-служба министерства, ведомство представит для публичного обсуждения проект приказа, который упрощает регистрацию РРО. Указано, что проект приказа Минфина должен способствовать внедрению новейших кассовых аппаратов. Приказ вступит в силу после его утверждения. Сейчас же происходит его обсуждение на сайте Министерства финансов, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне, Министерство финансов выработало решения, упрощающие использование кассовых аппаратов и инициирует пилотный проект регистрации и эксплуатации новейших моделей. После принятия соответствующих изменений для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации.


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