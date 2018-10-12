В Украине рынок автобусных перевозок на 40% нелегальный, - Омелян

Из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок. Об этом в четверг вечером, 11 октября, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, и это связано не только на российском направлении. В целом по Украине его ведомство нацелено на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков.

Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения, - сказал Омелян, отвечая на вопрос о том, планирует ли его ведомство отменить автобусное сообщение с РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры намерено прекратить пассажирские железнодорожные перевозки в/из России.