10:15 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине рынок автобусных перевозок на 40% нелегальный, - Омелян

В Украине на сегодняшний день в тени работают около 30-40% автобусных перевозчиков.

В Украине рынок автобусных перевозок на 40% нелегальный, - Омелян

Из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок. Об этом в четверг вечером, 11 октября, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, и это связано не только на российском направлении. В целом по Украине его ведомство нацелено на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков.

Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения, - сказал Омелян, отвечая на вопрос о том, планирует ли его ведомство отменить автобусное сообщение с РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в середине августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры намерено прекратить пассажирские железнодорожные перевозки в/из России.


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