В 2019 году на субсидии потратят 2 миллиарда долларов

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, монетизация жилищных субсидий будет проходить в три этапа. Что касается первого этапа, то по предварительным подсчетам, он начнется 1 января 2019 года. По его словам, он будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

В свою очередь на втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. При этом, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

Министерство финансов и Министерство социальной политики должны проработать вопрос о распределении предусмотренной в проекте госбюджета на 2019 год субвенции на:

- программу Министерства социальной политики для выплаты льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме,

- субвенцию Министерству финансов для проведения расчетов с поставщиками услуг за предоставленные льготы и субсидии.

Во время заседания межведомственная рабочая группа приняла решение о механизме предоставления субсидий в денежной форме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство социальной политики не будет принимать во внимание наличие машины на европейских номерах у кандидата на субсидию.