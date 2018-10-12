"Укргаздобыча" планирует увеличить бурение за счет частных компаний

Об этом сообщил глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко на своей странице в сети Facebook.

Условия будут подписаны на основе PEC-контрактов (production enhancement contract, контракт по увеличению добычи). EC-контракты планируют заключать на период 10 или 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Для этого существующие месторождения госкомпании оценили по основным показателям (современный объем добычи, подтвержденные запасы, глубины, IRR-бурение, соотношение добычи/запасов, запасы жидких углеводородов и т.д.) и с помощью статистических методов разделили на более или менее однородные кластеры, среди которых были избраны те, которые могут быть интересны для рынка.

При этом глава компании подчеркнул, что весь добытый газ (или другие углеводороды), который можно получить от таких контрактов, пойдет для нужд населения. Это – главное отличие контрактов PEC от других механизмов привлечения сторонних партнеров.

Напомним, как сообщил "УРА-Информ", рада директоров Европейского банка по реконструкции и развитию планирует дать кредит для "Укргазвыдобування" на развитие проектов, связанных с повышением энергоэффективности.