08:22 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские аграрии собрали 81% урожая зерновых

Украинские аграрии по состоянию на октябрь намолотили 46,8 млн тонн зерна с 12 млн га, это более 81% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Украинские аграрии собрали 81% урожая зерновых

Собрано ранних зерновых и зернобобовых – 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; кукурузы – 11,9 млн тонн с площади 1,9 млн га (41%) при урожайности 63,1 ц/га; гречки – 124 тыс. тонн с площади 100 тыс. га (92%) при урожайности 12,4 ц/га.

Кроме того, с украинских полей было собрано 74 тыс. тонн проса с площади 48 тыс. га (91%) при урожайности 15,5 ц/га.

Из технических культур собрано подсолнечника – 11,6 млн тонн с площади 5,2 млн га (87%) при урожайности 22,1 ц/га; сои – 2,9 млн тонн с площади 1,2 млн. га (68%) при урожайности 25,2 ц/га; рапса – 2,7 млн тонн с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года экспорт продукци аграрного сектора составил 11,5 млрд долларов или 37,3% от общего экспорта Украины. Таким образом, экспорт отечественной продукции вырос на 65,6 млн долларов, и составил почти 12 млрд долларов.


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