Украина и Беларусь укрепят торговое сотрудничество

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.По его словам, региональное сотрудничество дает возможность привлечения инвестиций, туристических потоков, обмена информацией.

Одним из ключевых моментов является проведение первого регионального форума в Гомеле. К этому событию будут привлечены 13 областей Украины, будут присутствовать 60 предприятий. В результате форума ожидается подписание до 20 соглашений на уровне городов, областей и между министерствами.

На сегодняшний день около 8 белорусских предприятий работают в Украине. В скором времени планируют наладить поставку украинской продукции в Беларуси. В первую очередь, агропромышленной продукции и металлургии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские порты готовятся встречать белорусский экспорт. больших объемах. Планируется, что логистика между Белоруссией и Украиной будет строится с использованием возможности “Укрзализныци”. Довольно преимущественным также выглядит развитие внутренних морских путей, в частности по Припяти и Днепру.