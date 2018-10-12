04:00 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Беларусь укрепят торговое сотрудничество

На днях произошло заседание украинской-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, где обсудили вопросы дальнейшей кооперации и планы на ближайшее будущее.

Украина и Беларусь укрепят торговое сотрудничество

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.По его словам, региональное сотрудничество дает возможность привлечения инвестиций, туристических потоков, обмена информацией. 

Одним из ключевых моментов является проведение первого регионального форума в Гомеле. К этому событию будут привлечены 13 областей Украины, будут присутствовать 60 предприятий. В результате форума ожидается подписание до 20 соглашений на уровне городов, областей и между министерствами.

На сегодняшний день около 8 белорусских предприятий работают в Украине. В скором времени планируют наладить поставку украинской продукции в Беларуси. В первую очередь, агропромышленной продукции и металлургии. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские порты готовятся встречать белорусский экспорт. больших объемах. Планируется, что логистика между Белоруссией и Украиной будет строится с использованием возможности “Укрзализныци”. Довольно преимущественным также выглядит развитие внутренних морских путей, в частности по Припяти и Днепру.


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