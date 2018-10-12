12:32 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ПриватБанк предупреждает, что в ночь на воскресенье приостановит работу всех платежных систем

В ночь на воскресенье, 14 октября, государственный "ПриватБанк" приостановит работу всех платежных систем.

ПриватБанк предупреждает, что в ночь на воскресенье приостановит работу всех платежных систем

Банк намерен провести масштабное обновление архитектуры процессинга, что приведет к приостановке работы всех платежных систем. Как сказано сообщении руководителя сети региональных пресс-офисов банка Ирины Музычук, опубликованном на ее страничке в Facebook, банк переходит на новую версию системы управления, поэтому все операции с платежными карточками банка будут прекращены с полуночи до четырех часов утра. Дальнейшая стабилизация работы может длиться до восьми часов утра воскресенья, - пояснила Музычук, добавив, что в это время также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

В связи с чем в пресс-центре банка рекомендуют миллионам клиентам позаботиться о наличных деньгах заранее.

Напомним, "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года. В соответствии с утвержденными показателями, в 2022 году банк планирует получить 8,4 миллиардов гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.


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