Основной причиной недовыполнения бюджета стало недополучение дивидендов - Минфин

Увеличение составило 88,9 миллиардов гривен и достигло 674,7 миллиардов. Вместе с тем выполнение госбюджета за январь-сентябрь 2018 года составило 98,9% и причиной такого недобора стало недовыполнения поступлений в бюджет 7,7 миллиардов гривен.

Такие данные в пятницу, 12 октября, опубликовала пресс-служба Министерства финансов Украины.

При этом основной причиной невыполнения плана поступлений Минфин называет недополучение дивидендов, начисленных на акции в размере 9,8 миллиардов гривен, акцизного налога - 6,6 миллиардов гривен, перечисляемых НБУ средств - 5,9 миллиардов гривен, поступлений от продажи конфиската - 4,2 миллиардов гривен, НДС с ввезенных товаров - четыре миллиарда гривен, рентной платы за пользование недрами - 3,7 миллиардов гривен и ввозной пошлины - 1,3 миллиардов гривен.

Вместе с тем одновременно были перевыполнены собственные поступления в бюджет на 12,8 миллиардов гривен, налога на прибыль предприятий - на 12,7 миллиардов гривен, НДС с произведенных товаров с учетом возмещения - на 1,3 миллиардов гривен, а также налога и сбора с доходов физических лиц - на 0,9миллиардов гривен .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, инфляционное давление в Украине остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции. При этом в годовом измерении инфляция была выше прогноза, в том числе, за счет цен на топливо. Такое мнение высказали в Национальном банке Украины.