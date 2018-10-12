19:32 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни на 16 октября

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 октября, курс доллара на уровне 27,92 грн. 

НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни на 16 октября

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня стоимость доллара подешевела на 6 коп.

Согласно недавно полученным сведениям, курс евро подешевел на 7 коп. и составил 32,32 грн. При этом, российский рубль несколько вырос в цене - 0,423 грн.

Стоит отметить, что курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке снизился на одну копейку, а в продаже – вырос на две копейки, до 27,93-27,99 грн. 

Напомним, как сообщал ранее  "УРА-Информ", в сентябре 2018 год объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 1,5% до почти 502 млрд грн. 

В Нацбанке отметили, что наиболее активно банки привлекали средства населения. Притоку средств на депозитные счета домохозяйств, среди прочего, способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.


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