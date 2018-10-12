НБУ незначительно укрепил официальный курс гривни на 16 октября

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня стоимость доллара подешевела на 6 коп.

Согласно недавно полученным сведениям, курс евро подешевел на 7 коп. и составил 32,32 грн. При этом, российский рубль несколько вырос в цене - 0,423 грн.

Стоит отметить, что курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке снизился на одну копейку, а в продаже – вырос на две копейки, до 27,93-27,99 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сентябре 2018 год объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 1,5% до почти 502 млрд грн.

В Нацбанке отметили, что наиболее активно банки привлекали средства населения. Притоку средств на депозитные счета домохозяйств, среди прочего, способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.