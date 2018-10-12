Нацбанк на пятницу продолжил укреплять гривну

100 долл - 2798,4519 грн;

100 евро - 3239,2081 грн.

При этом регулятор установил на 12 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1080.657406;

Серебро - 12.933505;

Платина - 737.772944;

Палладий - 967.202319.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 11 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2800,2897 грн;

100 евро - 3220,3332 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.