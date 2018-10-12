Кабмин предложит доступные кредиты малому и среднему бизнесу

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на региональной конференции "Евроинтеграция: сила возможностей" в Тернополе, 11 октября.

Подобные кредиты будут очень привлекательны для малого и среднего бизнеса. Ведь это доступ к дешевому кредитованию, который Украина не может предложить. Министр также назвала еще один внешний проект по поводу помощи малому и среднему бизнесу от ЕС. Суть состоит в том, что будет создано 15 центров в различных областях, которые будут оказывать консультативную помощь по созданию бизнес-планов и налаживания бизнеса по европейским стандартам.

В том числе она одобрила инициативу Тернопольской облгосадминистрации по внедрению программы частичного возмещения процентных ставок по кредитам банков для субъектов малого и среднего предпринимательства, которое позволяет получить кредит по процентной ставке 7,5% годовых в гривнах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украину ожидает новый договор с МВФ.