09:05 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин знает, как уменьшить цену на газ

Поставки нефтепродуктов теперь планируют осуществлять морским транспортом.

Кабмин знает, как уменьшить цену на газ

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко. 

На данный момент 40% импорта нефтепродуктов Украина получает из Беларуси. В связи в недавними событиями, а именно резким увеличением цен на бензин и массовыми протестами, которые охватили всю Украину, в правительстве решили заняться поиском способов уменьшить цену на бензин. Одним из таких решений стала замена транспорта по доставке. Было решено, что теперь нефтепродукты из Беларуси теперь будут доставлять водным транспортом по Днепру. Ранее данные поставки совершались железнодорожным траснспортом.План сотрудничества составлен на 2019-2021 года.

В связи со снижением цен на поставку топлива на территории Украины и Беларусь, ожидается постепенное уменьшение цены на бензин для простого населения. На данный момент еще неизвестно, сколько государство сможет получить от данного решения и на сколько процентов может подешеветь бензин.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", вчера по всей Украине прошли страйки против увелечения цен на бензин.


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