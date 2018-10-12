12:14 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доллар в обменниках в пятницу подешевел

В обменных пунктах Украины пятницу, 12 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился почти на пять копейку.

Доллар в обменниках в пятницу подешевел

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 28,05 гривен, а евро можно купить по 32,62 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,15 - 27,97, продажи 27,96 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,83, продажи - 28,05 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,70 - 32,35, продажи 32,35 - 33,41 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,10, продажи - 32,62 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,18, продажи - 4,17 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,86, продажи 4,29 гривен за 10 рублей.

Напомним,как сообщал УРА-Информ,  в обменных пунктах Украины четверг, 11 октября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на копейку. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,11 гривен, а евро можно было купить по 32,55 гривен.


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