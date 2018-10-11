В Украине значительно вырос объем депозитов - НБУ

При этом гривневые депозиты выросли на 1,5%, а валютные - на 1,4%. Такие данные в среду, 10 октября, опубликовал в данных Денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины.

По данным регулятора объем депозитов физических лиц в национальной валюте в работающих на сегодняшний день банках вырос почти до 260 миллиардов гривен. Этому способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы, - пояснили в Нацбанке, добавив, что объем депозитов физических лиц вырос на 2,8% до 258 миллиардов 700 миллионов гривен, депозиты в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на 1,4% - до 8,7 миллиардов долларов.

Объем депозитов бизнеса в национальной валюте остался практически на уровне предыдущего месяца - 242,5 миллиардов гривен, а средства в иностранной валюте возросли на 1% - до 5,3 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в период с апреля по июнь средства населения в банках выросли более, чем на 17 миллиардов гривен, что на 21% больше, чем в прошлом году.