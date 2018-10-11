В Украине появятся новые солнечные электростанции

Об этом в интервью агентству Укринформ директор ООО “ЗАС Энергосервис”.Строительство будет проходить в рамках реализации инвестиционного проекта по добыче солнечной энергии.

Компания, которая должна строить эти солнечные электростанции, в этом месяце запустила одну в пгт Вильшанка мощностью 9,8 мВт. Глава поселка рассказал, что появление станции оживило экономику региона. Более того, это новые рабочие места для населения.

К слову, в 2016 году ООО «ЗАС Энергосервис» на территории пгт Вильшанки начало реализацию инвестиционного проекта по строительству электростанции по добыче солнечной энергии. В пятницу, 5 октября, состоялось ее открытие. Она построена на площади около 22 га, где установлено почти 46 тыс. солнечных модулей, реконструировано трансформаторную подстанцию, построено административно-бытовое здание и помещение охраны. Стоимость основных фондов проекта, введенных в эксплуатацию, составила более 300 млн. гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее солнечные батареи появилис в Чернобыле.