05:00 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине появятся новые солнечные электростанции

Две новые фотогальванические электростанции планируют открыть в Благовещенском и Новоукраинском районах Кировоградской области к концу следующего года.

В Украине появятся новые солнечные электростанции

Об этом в интервью агентству Укринформ директор ООО “ЗАС Энергосервис”.Строительство будет проходить в рамках реализации инвестиционного проекта по добыче солнечной энергии. 

Компания, которая должна строить эти солнечные электростанции, в этом месяце запустила одну в пгт Вильшанка мощностью 9,8 мВт. Глава поселка рассказал, что появление станции оживило экономику региона. Более того, это новые рабочие места для населения.

К слову, в 2016 году ООО «ЗАС Энергосервис» на территории пгт Вильшанки начало реализацию инвестиционного проекта по строительству электростанции по добыче солнечной энергии. В пятницу, 5 октября, состоялось ее открытие. Она построена на площади около 22 га, где установлено почти 46 тыс. солнечных модулей, реконструировано трансформаторную подстанцию, построено административно-бытовое здание и помещение охраны. Стоимость основных фондов проекта, введенных в эксплуатацию, составила более 300 млн. гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее солнечные батареи появилис в Чернобыле.


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