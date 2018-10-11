06:00 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине появится собственный лоукостер

Новая авиакомпания SkyUp приступает к работе и начнет выполнять регулярные рейсы до конца текущего года.

В Украине появится собственный лоукостер

С таким сообщением выступил министр инфраструктуры  Владимир Омелян на инвестиционной конференции в Лондоне.

Министр уверен, что в скором времени уже начнутся первые рейсы. Также ожидается, что в 2018 году в Херсоне будет создана еще одна региональная авиакомпания

Украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в Европу, пройдя процедуру TCO (Third Country Operator Licence). Данный сертификат дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

По словам Омеляна, Украина также ведет переговоры с азиатскими авиакомпаниями для увеличение туристического потока из Индии и Китая. Кроме того, Украина готова предложить контракты на управление региональными аэропортами.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  Wizz Air Источник">внес коррективы в правила регистрации на рейсы.


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