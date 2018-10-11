В Украине подорожают основные продукты питания

Таким образом, стоимость овощей поднимется на 12% до конца 2018 года. Причем сильнее всего подорожают морковь и свекла, цены на которые и так избили десятилетний рекорд.

За 10 яиц до конца года будут просить минимум 23 грн, прогнозируют специалисты. А молочная продукция подорожает на 15%.

Эксперты подсчитали, что подскочат цены на мясо и хлеб. Подорожание в этих сегментах составит в среднем 5%.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины принял постановление о техрегламенте, которое предусматривае запрет продажи техники, которая не соответсвует экотребованиям. Требования к эко-дизайну включают в себя характеристики товаров, нормы энергопотребления, которые должны выполняться производителями.