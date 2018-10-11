В Украине изменится порядок страховых выплат

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Действие новых изменений распространяется на пострадавших от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, а также лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае потери кормильца.

Новые изменения регулируют вопросы назначения, перерасчета и проведения таких страховых выплат:

1) пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

2) единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;

3) ежемесячная страховая выплата утраченного заработка потерпевшего;

4) страховая выплата пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

5) ежемесячная страховая выплата лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

6) возмещение стоимости погребения пострадавшего и связанных с этим ритуальных услуг.

С 1 октября также вступили в силу изменения в порядке финансирования Фондом социального страхования работодателей для предоставления ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине вступили в сил изменения порядка уплаты единого соцвзноса.