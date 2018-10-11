12:35 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине изменится порядок страховых выплат

С 3 октября в Украине вступили новые правила назначения, перерасчета и проведения страховых выплат для пострадавших от несчастного случая на производстве.
В Украине изменится порядок страховых выплат

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Действие новых изменений распространяется на пострадавших от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, а также лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае потери кормильца. 

Новые изменения регулируют вопросы назначения, перерасчета и проведения таких страховых выплат:

1) пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

2) единовременное пособие в случае стойкой потери профессиональной трудоспособности или смерти потерпевшего;

3) ежемесячная страховая выплата утраченного заработка потерпевшего;

4) страховая выплата пострадавшему в размере его среднемесячного заработка при временном переводе его на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

5) ежемесячная страховая выплата лицам, имеющим на нее право в случае смерти потерпевшего;

6) возмещение стоимости погребения пострадавшего и связанных с этим ритуальных услуг.

С 1 октября также вступили в силу изменения в порядке финансирования Фондом социального страхования работодателей для предоставления ими застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение, а также некоторых выплат пострадавшим на производстве.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине вступили в сил изменения порядка уплаты единого соцвзноса.


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