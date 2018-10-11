В сентябре инфляция выросла из-за цен на топливо - НБУ

При этом в годовом измерении инфляция была выше прогноза, в том числе, за счет цен на топливо. Такое мнение высказали в Национальном банке Украины.

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте НБУ в четверг, 11 октября, высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках.

Вместе с тем регулятор отметил, что темпы роста цен на услуги в сентябре снизились. Дальнейшее давление со стороны увеличения расходов, в частности, на оплату труда, и со стороны потребительского спроса привели к ускорению роста стоимости услуг учреждений по личному уходу, отдыха, по предоставлению туристических, медицинских услуг и тому подобное. В то же время продолжалось замедление роста стоимости услуг общепита, прежде всего благодаря снижению темпов роста цен на продукты питания.

В пресс-службе отметили, что рост цен на сырые продукты питания в сентябре замедлился, что соответствовало прогнозу Национального банка.

Цены на фрукты ожидаемо углубили падение благодаря высоким показателям урожая яблок и других фруктов и ягод. Продолжалось снижение цен на овощи: дешевели перец и баклажаны, а также продолжалось падение цен на огурцы, бобовые и чеснок. И в то же время ускорился рост цен на овощи борщевого набора из-за задержки со сбором урожая поздних сортов этих культур, что может объясняться большим количеством осадков в сентябре. Кроме того, ускорился рост цен на муку, это повлияло на стоимость хлебобулочных изделий, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что темпы роста административно регулируемых цен снизились и были ниже июльского прогноза вследствие отсрочки повышения тарифов на газ для населения.

При этом в сентябре замедлился рост цен на алкогольные напитки, а также цен на табачные изделия. В то же время сохранялось давление на административные цены из-за ускорения роста заработных плат и цен на топливо. В частности, к высоким темпам роста стоимости услуг транспорта прибавилось ускорение роста стоимости проезда в маршрутных такси. Кроме того, с 10 сентября были повышены тарифы на отдельные услуги почтовой связи, - сообщили в НБУ, добавив, что рост цен на топливо ускорилось на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и ослабление обменного курса гривны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе текущего года средняя номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 8977 гривен. Таким образом, по сравнению с августом прошлого года она выросла на на 26,2%. такие данные в воскресенье, 30 сентября, опубликовала Государственная служба статистики Украины.