Украинские банки в сентябре существенно повысили ставки по кредитам

По сегодняшний день ставки подняты на 1,9 процентных пункта до 19,8% годовых, для домашних хозяйств и на 0,3 процентных пункта до 32,1% годовых. Такие данные в четверг, 11 октября, опубликовал Национальный банк Украины.

По данным регулятора, так банки отреагировали на повышение учетной ставки, сужение ликвидности банковской системы и значительного спроса на кредитные ресурсы.

Вместе с тем, по данным НБУ, в сентябре повысилась и доходность гривневых депозитов для бизнеса - на 0,6 процентных пункта до 13,0% годовых.

В то же время стоимость гривневых депозитов населения осталась практически на уровне предыдущего месяца, а именно 10,6% годовых. Это связано с усилением дифференциации отдельными банками процентных ставок по срочным депозитам и средствам до востребования, - пояснили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%. Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ. По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.