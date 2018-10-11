Украинские банки увеличили привлечение депозитов среди населения

В регуляторе отметили, что наиболее активно банки привлекали средства населения. Притоку средств на депозитные счета домохозяйств, среди прочего, способствовало сохранение высоких темпов роста заработной платы.

Объем депозитов домашних хозяйств в национальной валюте в платежеспособных банках вырос на 2,8% до 258,7 млрд грн, депозиты в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на 1,4% – до 8,7 млрд долларов.

Кредитный портфель банков в национальной валюте в сентябре увеличился на 1,1% до 614,6 млрд грн.

За этот же период объем гривневых кредитов населению вырос на 0,9% до 127,4 млрд грн.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины установил курс украинской гривны на уровне: 100 долл - 2808,4816 грн; 100 евро - 3231,4389 грн. При этом регулятор установил на 8 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций.