Таиланд интересует украинская военная техника

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в среду, 10 октября, по итогам выставки "Оружие и безопасность" и авиакосмического салона "Авиамир ХХІ".

Также в рамках выставки Секретарь СНБО Александр Турчинов и заместитель командующего Военно-морскими силами Таиланда адмирал Сангкорн Понгсири провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы расширения военно-морского сотрудничества.

К слову, Таиланд уже покупал украинскую бронетехнику. В частности, танки Т-84 "Оплот" и БТР-4. В ходе испытаний, которые прошли весьма успешно, тайские военные были впечатлены качеством украинской техники. Теперь она находится на вооружении армии и признана одной из лучших.

А на этот раз в Таиланде решились приобрести бронетранспортер БТР-4МВ1. На данной модели установлен новейший боевой модуль. Этот модуль имеет дублированные каналы наведения и прицеливания. Также способен обеспечивать выполнение огневых задач днем и ночью. В штатном режиме модуль руководствуется с помощью электронной системы наведения, в том числе, при необходимости, и дистанционно. В случае выхода из строя основной системы наведения, модуль можно будет перевести в режим ручного управления.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина начнет совместное производство раций с турецкой компанией Aselan.