Повышение зарплат учителей откладывается

С таким сообщением в среду, 10 октября, на заседании правительства выступила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, для реализации запланированного повышения зарплат, в бюджете на образование не хватает еще ровно половины. Конкретно речь идет о 110 миллиардах гривен. Но министр также отметила, что повышение в любом случае будет происходить постепенно. Каждые раз к нынешней зарплате будет добавлять по одному прожиточному минимуму. Таким образом, до 2020 года к сумме прибавится четыри прожиточных минимума.

К слову, в прошлому году зарплату учителям значительно повысили, а именно на 50%. На данный момент зарплата учителя составляет 7400 гривен. Но молодые учителя начинают свою работу за оплату в размере лишь 4300 гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", абсолютно всем учителям, независимо от категории, обещают повышение зарплат на 9 процентов.