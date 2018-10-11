10:35 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Повышение зарплат учителей откладывается

Для повышения зарплат учителям до 11 тысяч гривен в бюджете не хватает суммы в размере более 100 мрд. гривен.

Повышение зарплат учителей откладывается

С таким сообщением в среду, 10 октября, на заседании правительства выступила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. 

По ее словам, для реализации запланированного повышения зарплат, в бюджете на образование не хватает еще ровно половины. Конкретно речь идет о 110 миллиардах гривен. Но министр также отметила, что повышение в любом случае будет происходить постепенно. Каждые раз к нынешней зарплате будет добавлять по одному прожиточному минимуму. Таким образом, до 2020 года к сумме прибавится четыри прожиточных минимума.

К слову, в прошлому году зарплату учителям значительно повысили, а именно на 50%. На данный момент зарплата учителя составляет 7400 гривен. Но молодые учителя начинают свою работу за оплату в размере лишь 4300 гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", абсолютно всем учителям, независимо от категории, обещают повышение зарплат на 9 процентов.


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