Не исключено, что Россию могут исключить из Совета Европы, - Ягланд

Это главный исполнительный орган организации, а Россия уже два года не платит взносы в бюджет организации. Если выплаты не возобновятся Россия могут исключить из Совета.

Такое мнение в четверг, 11 октября, на сессии ПАСЕ в Страсбурге в рамках дебатов "Будущее Совета Европы" высказал генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

Он также напомнил, что девятая статья устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить эту статью, - пояснил генсек, добавив, что нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину - нет.

Ягланд также отметил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава и если это станет понятным, он безотлагательно предложит Комитету министров откорректировать бюджет СЕ.

Напомним, на 12 октября в Страсбурге запланировано внеочередное заседание Комитета министров СЕ, участники которого обсудят действия стран-членов на тот случай, если РФ не возобновит выплаты. Сумма ежегодного взноса Москвы - 33 миллионов евро - составляет почти десять процентов бюджета организации.

Как сообщал УРА-Информ, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год.