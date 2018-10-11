09:59 11.10.2018 | Экономика | Новости
100205419:Polishuk

Не исключено, что Россию могут исключить из Совета Европы, - Ягланд

Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы.

Не исключено, что Россию могут исключить из Совета Европы, - Ягланд

Это главный исполнительный орган организации, а Россия уже два года не платит взносы в бюджет организации. Если выплаты не возобновятся Россия могут исключить из Совета.

Такое мнение в четверг, 11 октября, на сессии ПАСЕ в Страсбурге в рамках дебатов "Будущее Совета Европы" высказал генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

Он также напомнил, что девятая статья устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить эту статью, - пояснил генсек, добавив, что нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину - нет.

Ягланд также отметил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава и если это станет понятным, он безотлагательно предложит Комитету министров откорректировать бюджет СЕ.

Напомним, на 12 октября в Страсбурге запланировано внеочередное заседание Комитета министров СЕ, участники которого обсудят действия стран-членов на тот случай, если РФ не возобновит выплаты. Сумма ежегодного взноса Москвы - 33 миллионов евро - составляет почти десять процентов бюджета организации.

Как сообщал УРА-Информ, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год.


Поделиться
Читайте также:
 
Мировое соглашение между "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" подписано В Индонезии вновь произошло землетрясение, три человека погибли Красный Крест направил 12 авто гуманитарной помощи в ОРДЛО Во Львове полиция разоблачила сеть порностудий - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив