12:55 11.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ урегулирует деятельность ломбардов

Для финансовых небанковских учреждений, которые не несут риска кредиторов, а именно ломбардов, лизинговых компаний, факторинговых и финансовых компаний, которые не привлекают средства клиентов, условия работы будут упрощены.

НБУ урегулирует деятельность ломбардов

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Учитывая закон про защиту прав потребителей, на компании, которые не несут риска кредитора, не будут распространяться жесткие пруденциальные требования по капиталу и ликвидности. Также Нацбанк планирует упростить получение лицензий на различные виды операций.

По мнению заместителя,  ломбарды - это отдельный вид деятельности. Они не могут иметь других лицензий. Но обычно происходит следующим образом: две компании - ломбард и обмен валют - открываются на одной площадке и работают вместе.

Поэтому нововведения позволят либерализовать рынок. И в результате  будет усиливаться конкуренция и повышаться качество услуг.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", НБУ выступил с объявлением о значительном увеличении объемов депозитов.


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