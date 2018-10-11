Нацбанк на четверг продолжил укреплять гривну

100 долл - 2800,2897 грн;

100 евро - 3220,3332 грн.

При этом регулятор установил на 11 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1068.132473;

Серебро - 12.896981;

Платина - 738.257455;

Палладий - 968.737807.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 10 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2808,1440 грн;

100 евро - 3211,1127 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.