Нацбанк на четверг продолжил укреплять гривну

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 11 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2800,2897 грн;
100 евро - 3220,3332 грн.
При этом регулятор установил на 11 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1068.132473;
Серебро - 12.896981;
Платина - 738.257455;
Палладий - 968.737807.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 10 октября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2808,1440 грн;
100 евро - 3211,1127 грн.
Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.
Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.