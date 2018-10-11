Наличный доллар в четверг потерял копейку

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,11 гривен, а евро можно купить по 32,55 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,20 - 28,05, продажи 28,02 - 28,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,90, продажи - 28,11 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 32,45, продажи 32,30 - 33,32 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06, продажи - 32,55 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,16, продажи - 4,15 - 5,00 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,86, продажи 4,28 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 11 октября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2800,2897 грн;

100 евро - 3220,3332 грн.