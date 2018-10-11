Мировое соглашение между "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго" подписано

Официальное решение суд огласит в пятницу, 12 октября. После этого "Нафтогаз" сможет, в частности, проанализировать определения терминов в решении и начать необходимые действия. Об этом после заседания суда сообщил журналистам первый заместитель председателя правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.

По его словам, после получения официального решения суда он имеет право на совершение любых действий.

Таким образом, после утверждения сделки в течение двух дней "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" должны урегулировать вопрос передачи долговых обязательств. И уже после этого "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" смогут заключить договор о поставках газа по льготной цене на условиях ПСО, процесс продлится до 5 рабочих дней.

Напомнмим, как сообщал УРА-Информ, ранее "Нафтогаз" не соглашался подписывать договор с "Киевтеплоэнерго" из-за отказа предприятия принимать на себя долги "Киевэнерго".