Львов возьмет кредит на троллейбусы

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Кредит городу даст ЕБРР. В том числе, 15 млн. евро - за счет средств ЕБРР, а 2,5 млн. евро - за счет средств ЕБРР из Фонда чистых технологий. Срок кредита - 13 лет с даты вступления в силу кредитного договора с льготным периодом 3 года с даты вступления в силу кредитного договора. На данный момент сумма кредитов Львова, без учета будущего, 131 млн. евро.

На выделенные средства Львов планирует закупить 50 новых троллейбусов. К слову, сейчас по городу курсируют троллейбусы «Электрон», изготовленные совместно украино-немецким предприятием «Електронтранс». Это 12-ти метровые, полностью низкопольные городские транспортные средства повышенной комфортности, вместимостью в 106 пассажиров (34 места для сидения), которое полностью отвечает европейским требованиям перевозки пассажиров. Для удобства посадки и высадки людей используется пневматическая система «клининг» — на остановке машина дополнительно опускается. Для людей с ограниченными возможностями салон оборудован сигнальными кнопками, откидным пандусом с ремнями безопасности для инвалидной коляски.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ЕБРР рассмотрит кредит для "Украгзвыдобування".