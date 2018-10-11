Эксклюзив: "Доходы местных бюджетов выросли, но и гривна обесценилась в 4 раза", — В. Степанюк

Благодаря децентрализации всех уровней доходы местных бюджетов выросли в 3,4 раза. С 68 млрд грн в 2014 году и до 231 млрд в 2018 году. Такие данные привел Вице-премьер-министр, Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко. Впрочем, большинство украинцев не чувствует изменений от использования средств, которые местные бюджеты получили в последние годы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» в августе 2018 года. Согласно опросу, никаких изменений к лучшему не ощутили 60,8% респондентов.
Экономический эксперт Всеволод Степанюкуверен, что изменения последних лет не всем пошли на пользу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый деловой».
«Да, действительно, доходы местных бюджетов выросли, но и гривна девальвировала в 4 раза, поэтому увеличение реальных доходов не произошло, а вот нагрузка на местные бюджеты произошла и весьма значительная. А именно передана часть функций по образованию, по медицинской сфере, в инфраструктурной сфере и так далее. Хотя опять же согласно Конституции эти сферы должно обеспечивать центральное правительство … Местные налоги сейчас не могут обеспечить те функции, которые возлагаются на места. Нужно менять налоговую базу и давать еще больше прав на места. Причем это должно быть через изменения конституции», — добавил В.Степанюк.