Эксклюзив: "Доходы местных бюджетов выросли, но и гривна обесценилась в 4 раза", — В. Степанюк

Экономический эксперт Всеволод Степанюкуверен, что изменения последних лет не всем пошли на пользу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый деловой».

«Да, действительно, доходы местных бюджетов выросли, но и гривна девальвировала в 4 раза, поэтому увеличение реальных доходов не произошло, а вот нагрузка на местные бюджеты произошла и весьма значительная. А именно передана часть функций по образованию, по медицинской сфере, в инфраструктурной сфере и так далее. Хотя опять же согласно Конституции эти сферы должно обеспечивать центральное правительство … Местные налоги сейчас не могут обеспечить те функции, которые возлагаются на места. Нужно менять налоговую базу и давать еще больше прав на места. Причем это должно быть через изменения конституции», — добавил В.Степанюк.