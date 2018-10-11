Бензин А-95 в Киевской области составляет 30,89 грн. за литр

соответствующие данные приводит "Все АЗС".

Согласно данным, по самой низкой цене, бензин марки А-95 можно купить на станции «Люксвен» — 30,89 гривен за литр, «БРСМ-Нафта» — 30,99 грн. за литр, «Mango» — 31,69 грн. за литр.

В свою очередь, по самой высокой цене, автобензин А-95 предлагают на АЗС «WOG» — 35,49 гривен за литр; «Shell» — 34,99 грн. за литр; «Socar» — 35,49 грн. за литр и «ОККО», где стоимость топлива для автомобиля составляет 35,49 гривен за литр.

К слову, на других автозаправочных станциях цена на бензин этой марки следующая: «Народна» — 31,70 грн. за литр, «ANP» — 32 гривны за литр, «Sun oil» , там стоимость составляет 31,99 гривен за литр, «Укрнафта» — 32 гривны за литр; «AMIC» — 32,99 грн. за литр; «Авиас» — 32 гривны за литр; «Маркет» — 31,99 грн. за литр; «Авиас Плюс» — 32 гривны за литр, «Золотой гепард» — 34,25 грн. за литр, «ТНК» — 34,25 гривен за литр.

Также стоит отметит, что стоимость литра дизельного топлива в среднем составляет 31,59 гривен. На Киевских автозаправочных станциях цены колеблются от 29,69 до 33,49 гривен за литр.

Цена на газ на заправках в среднем составляет 14,27 гривен за литр. То есть можно приобрести газ по цене от 12,24 гривен до 16,29 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила.